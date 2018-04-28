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Появилось новое видео смертельного ДТП в Казани, где погиб автоинспектор
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Появилось новое видео смертельного ДТП в Казани, где погиб автоинспектор 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Артур Сатрутдинов, в ходе ночных гонок по Казани протаранивший перегородивший ему дорогу полицейский автомобиль и фактически убивший инспектора ДПС, в момент аварии находился в наркотическом опьянении. Об этом свидетельствует запись допроса, опубликованного управлением МВД по Татарстану.
Нарушителя за рулем «маминого BMW» стражи порядка заметили на улице Восстания, но тот и не подумал остановиться по их требованию, а, напротив, начал набирать скорость. Судя по кадрам, в иные моменты инспекторы разгонялись до 170 километров в час в попытках догнать легковушку, но водитель оставался недосягаем. На хвост ему сели несколько экипажей, и спустя 14 минут лихача удалось остановить, однако цена поимки оказалась непомерно высока.
На углу Волгоградской и улицы Декабристов дорогу ему перекрыла служебная «Приора», но инспекторы, как отмечается в релизе, не успели покинуть салон — в машину на полной скорости врезался BMW. Старшему лейтенанту полиции Юрию Матренину врачи не смогли спасти жизнь — менее чем через час он скончался на операционном столе. Его напарник выжил, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
У ранее судимого за приобретение наркотиков Сатрутдинова, как позже выяснилось, последние три года не было прав — его их лишили на год еще в 2015-м, а после он не смог сдать экзамены. На допросе задержанный признался, что постоянно ездил на принадлежащем его матери автомобиле, а в момент столкновения «частично находился под воздействием наркотиков».
На 31-летнего Сатрутдинова завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
У Юрия Матренина, который за 19 лет службы был награжден медалями «За отличие в службе» III и II степеней, остались жена и две дочери 8 и 11 лет. Инспектор будет посмертно представлен к награде.
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