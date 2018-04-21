Полицейские задержали пьяную женщину-водителя с ребенком в салоне. Видео

В ночь на субботу, 21 апреля, в Красноярском крае сотрудники полиции задержали женщину-водителя, в нетрезвом состоянии перевозившую трехлетнюю дочь без специального детского автокресла.

Автомобилистка, севшая в салон патрульного авто, предложила инспекторам «как-нибудь решить» вопрос, однако получила отказ.

Затем женщина начала требовать вернуть ей документы, невзирая на то, что они требовались полицейским для оформления протокола. В итоге она все же прошла освидетельствование, показавшее, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.

РФ. "В отношении женщины инспекторами ДПС составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил перевозки детей-пассажиров. Автомобиль помещен на спецстоянку. Нарушительнице грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД

Кроме того, в ведомстве отметили, что информация о факте правонарушения передана в инспекцию по делам несовершеннолетних, сотрудникам которой предстоит рассмотреть вопрос о привлечении женщины к ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.