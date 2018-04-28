Полицейские истории. Один день из жизни инспектора ДПС в мотосезон

На каких мотоциклах несут службу инспекторы ДПС , как преимущества нарушителей превращаются в их слабости и почему в плотном потоке магистралей мотоциклисту легче, чем на безлюдном проселке — в материале специального корреспондента портала Москва 24.

Как же хорошо погожим весенним днем оказаться в межпиковые часы на МКАД! Весеннее солнышко приятными бликами играет на капоте, отражаясь в водительских очках, из динамиков льется эфир любимой радиостанции, а из приоткрытых окон — свежий весенний воздух. Педаль газа глубже в пол и вперед, в бесконечную даль асфальтового кольца и даже за него! Благо, клиренс позволяет.

Замечтался я что-то, расслабился. И не заметил, как к рокоту моего атмосферного оппозита добавился еще один настойчивый звук. Вроде кряканья гуся. Но откуда ему здесь взяться? И тут я замечаю в зеркалах сине-красные сполохи. Руки мгновенно сдавливают руль, в голове проносится ураган мыслей: что же я сделал не так? Где нарушил? Превысил скорость, подрезал кого при перестроении? А может, дело в том, что мой фотограф еще с прошлой съемки сидит в багажнике с открытой пятой дверью и с довольным видом щелкает затвором камеры? Так он пристегнут, вроде бы…

Пока в моем сознании законопослушный гражданин борется с духом раллийной машины, инспектор равняется с водительской дверью и машет рукой. Фух, оказывается, это коллега нашего сегодняшнего героя. И он показывает, что мы пропустили поворот и где можно развернуться. Ну что ж. Я ведь дисциплинированный водитель, так что подчиняюсь указаниям. Сворачиваю на съезд и вслед за патрульным мотоциклом ныряю между бетонными блоками на тренировочную площадку ДПС.

О подготовке к сезону Старший инспектор 2-го Специального батальона ДПС на спецтрассе ГУ МВД по Москве, капитан полиции Виктор Курбатов встречает нас возле своего мотоцикла. Он как раз закончил обсуждать с другими офицерами программу дня. А собрались тут сегодня не только его коллеги, но также инспекторы из других подразделений ГИБДД столицы.

"Сейчас мы проводим контраварийную подготовку, чтобы тех инспекторов, которые несут службу на мотоциклах, что называется, «вкатать в сезон». Как известно, некоторые навыки теряются, если ими долгое время не пользоваться. Зимой люди не выжимают пальцами сцепление, не крутят рулем, и если сразу выйти на патрулирование на мотоцикле, будет ощущаться дискомфорт. Поэтому навыки эти необходимо восстановить", — поясняет он, глядя, как на площадке мотоциклисты выстраиваются в два ряда.

Повсюду расставлены ярко-рыжие фишки, имитирующие различные препятствия, которые могут встретиться инспектору в обстановке реальных улиц города. Здесь и габаритные змейки, и круг для разворота в замкнутом пространстве, и «восьмерки». Привыкать к «железному коню» нужно постепенно, начинать с более простых элементов и постепенно переходить к сложным.

На службе спецбатальона ГИБДД — мотоциклы немецкого бренда, известного своими двигателями для истребителей, на которых ставились рекорды скорости в начале ХХ века. Аппараты класса спорт-туризм, конечно, не летают, но на земле способны на многое. Объем двигателя — солидные 1200 кубических сантиметров, мощность (на зависть многим бюджетным автомобилям) — 110 лошадиных сил и более 130 Ньютон-метров крутящего момента. Для мотоцикла цифры пугающие, но именно они обеспечивают необходимую патрульным эффективность.

"Полицейское исполнение мотоцикла отличается от гражданской версии несколькими моментами. Во-первых, это другие органы управления светотехникой: добавлены переключатели для маячков и сирены. Во-вторых, вместо магнитолы тут стоит второй аккумулятор, от которого и питаются спецсигналы. И в-третьих, это измененные редуктор и более короткие передачи: за счет этого максимальная скорость ниже на 20 км/ч, зато значительно быстрее разгон", — объясняет Виктор, обходя свой транспорт по кругу и показывая на разные детали.

Первую сотню километров в час инспектор на таком перехватчике разменивает за ужасающие 3,7 секунды. К слову, лишь немногим быстрее того же показателя на спидометре достигает спорткар известного японского бренда. Водитель при этом испытывает перегрузки, сравнимые с теми, которые чувствовал пилот истребителя времен Великой Отечественной.

Тут я нервно сглатываю, вспоминая, как размазывает по креслу, когда даю волю своему оппозиту. А ведь там всего лишь скромные 8,5 секунды — то есть вдвое дольше! При таком резком старте на мотоцикле, наверное, вообще должно руки оторвать! Наш герой лишь улыбается и успокаивает: не так страшны цифры, как их малюют.

"На машине динамичный разгон ощущается сильнее, потому что вы сидите ровно, вас вжимает в кресло. А на мотоцикле вы во время разгона наклоняетесь вперед, компенсируя тем самым возникающие перегрузки. Когда нужная скорость набрана, вы сами выравниваетесь, садитесь уже как обычно. Поэтому нет, не сдувает", — объясняет он.

Есть у патрульных и так называемые «гуси» — мотоциклы того же концерна, получившие прозвище за заводской индекс и характерную форму переднего крыла. Именно такой встретил нас на подъезде к площадке. Эти мотоциклы относятся к классу эндуро, то есть двухколесных внедорожников. Они более маневренны и способны преодолеть почти любое препятствие, встретившееся на пути инспектора: будь то грейдер, раскисшая от дождей грунтовка или даже высокая лестница.

Однако большую часть гаража составляют именно спорт-туристы. По своему назначению и характеристикам они удачно занимают «золотую середину»: достаточно быстры, достаточно проходимы, достаточно маневренны и достаточно комфортны. Оппозитный двигатель дает меньше вибраций и низкий центр тяжести, благодаря чему можно закладывать крутые виражи даже на скорости пешехода, что особенно важно в пробках. А прямая посадка позволяет инспектору дольше не уставать. То есть, эти мотоциклы универсальны и подходят для выполнения любых задач.

О службе А задачи бывают очень разные. Зона ответственности 2-го Специализированного батальона ДПС на спецтрассе — вся Москва. Инспекторов могут отправить патрулировать любой район или магистраль. А иногда капитан Виктор Курбатов и его коллеги сопровождают автоколонны, везущие детей на отдых в лагеря Подмосковья . Узнать всю столицу очень сложно, но наш герой старается. Он отмечает, что после нескольких лет в батальоне, его сослуживцы знают город лучше, чем многие местные жители.

Полицейские работают по графику «два через два», и утро 12-часового дежурства неизменно начинается с развода и инструктажа. Инспекторам рассказывают оперативную обстановку в городе и ключевые события, после чего ставят задачу на день. Затем уже двухколесная гвардия отправляется на улицы столицы.

"Бытует мнение, что мотобатальон создан для того, чтобы следить исключительно за мотоциклистами. Это неправда. Инспектор ГИБДД выполняет все свои функции независимо от того, сидит ли он в машине, на мотоцикле или вообще находится на стационарном посту. Мы также пресекаем правонарушения, преследуем нарушителей, оформляем ДТП, выписываем штрафы, при необходимости оказываем содействие в задержании преступников", — говорит капитан Курбатов.

И даже если пешеход перебежит улицу в неположенном месте, рядом с ним притормозит инспектор на мотоцикле. Потому что главная задача сотрудников ДПС — обеспечение безопасности дорожного движения. Хотя, конечно, своя специфика в службе на мотоцикле есть.

Это тяжелее физически. Конечно, мото-инспекторы выходят на дороги, преимущественно, в светлое время суток, что несомненный плюс. Но их не защищает от капризов погоды крыша и кондиционер, а в специальной униформе жарко. Очень жарко. К тому же, управлять мотоциклом труднее, чем автомобилем. Например, на скользком после дождя асфальте даже опытный мотоциклист может упасть. А есть ли те, кто ни разу не падал? И все же по узким улочкам с рядами припаркованных машин и по магистралям в плотном потоке ездить куда проще, чем по безлюдному проселку, отмечает наш герой.

"Я сам — парень деревенский, на мотоцикл впервые сел в деревне. Мопеды, мотороллеры, мотоциклы — такую технику любят в глубинке. Гонял по полям, по лесам и с уверенностью могу сказать, что в городе ездить просто. А вот прохватить по лесной тропке с торчащими из земли скользкими корнями или километр по речному песку, когда мотоцикл болтает из стороны в сторону — это дает очень хорошие навыки. Поэтому те, у кого такой опыт был, ездят увереннее", — улыбается он.

О погонях И все же самое трудное в работе мото-инспектора ДПС — не зной или проливной дождь, не умение быстро ориентироваться в хитросплетении сотен московских улиц и магистралей и даже не в том, чтобы просидеть «в седле» несколько часов подряд. Куда сложнее оценить обстановку и выбрать правильную линию действий, ведь на это, порой, отводится не более секунды.

На магистраль воины спецтрассы выходят минимум по двое, а лучше — группами. Чтобы быстрее задержать нарушителя и вынудить его остановиться. И чтобы пока один оформляет протокол, остальные были готовы пресечь другие нарушения. А может случиться и так, что инспектор упадет, и тогда ему понадобится помощь напарника.

Хоть спектр задач у мотобата и широк, летом, по большей части, приходится следить за тем, чтобы гражданские мотоциклисты соблюдали правила и скоростной режим. И самые распространенные нарушения здесь, конечно, превышение скорости и езда без номеров.

В основном, преследование длится не более пяти километров — этого вполне хватает, чтобы остудить пыл нарушителя и призвать его к ответу. Но бывает и по-другому. Виктор Курбатов вспоминает свою самую длительную погоню.

С Ленинградского шоссе на МКАД съезжал человек на спортивном мотоцикле без номеров. На требование остановиться не отреагировал, и наш герой поехал следом. А кольцо стояло в глухой пробке, и ехать можно было только вдоль отбойника. Получилась такая ситуация, что нарушитель не может оторваться, а полицейский не может обогнать, чтобы принудить к остановке.

"Мы проехали Дмитровское шоссе, Ярославское, Щелковское и шоссе Энтузиастов. Я уже подумал — ну все, сейчас будем круги нарезать, пока у одного из нас топливо не кончится! Но тут он, видимо, понял то же самое — и решил оторваться от меня в городе", — с охотничьим азартом рассказывает Виктор.

Это была ошибка. Мотоциклист не знал, что на маленькой улице, куда он в спешке свернул, расположены один за другим несколько «лежачих полицейских» подряд. А инспектор — знал, и тут же использовал ситуацию в свою пользу. У патрульного мотоцикла подвеска энергоемкая, то есть позволяет преодолевать неровности даже на большой скорости. У спортбайка же напротив — подвеска очень жесткая, для него такие бугры на дороге губительны.

"Я вижу, что на первом «полицейском» его подбросило — он чуть не вылетел из седла. На втором тоже едва удержал мотоцикл и перед третьим уже сбросил скорость. Я выжал газ и где-то на «сотне» пролетел первые три препятствия, и возле четвертого, где он очень сильно оттормозился, я его остановил", — рассказывает наш герой.

В общем, чтобы задержать мощный «дорожный истребитель», нужно загнать его на плохую дорогу. Логично предположить, что остановить нарушителя на внедорожном эндуро будет проще, если принудить его выйти на магистраль, где у патрульного будет преимущество в скорости и маневренности. Знание таких нюансов — еще один залог успешной службы в мотоподразделении.

И все же, есть еще один нюанс, забывать про который никогда не стоит. Жизнь — это не голливудский боевик и не компьютерная игра. Тут может не быть второй попытки.

"Наши мотоциклы разгоняются до 200 км/ч, мощные спортбайки ездят на скорости за 300 км/ч. На таких скоростях малейшая ошибка приводит к трагедии. В худшем случае, может погибнуть и нарушитель, и инспектор. Поэтому важно не упустить тот момент, когда нужно передать приметы по рации и прекратить преследование. Просто потому что всех нас ждут дома", — отмечает капитан полиции.

Гонщика могут перехватить другие наряды ДПС дальше по дороге. Его можно будет вычислить с помощью камер видеофиксации и интеллектуального комплекса, которым оборудованы магистрали города. Но Виктор Курбатов подчеркивает, что такие случаи — редкость. Зачастую водители делают правильный выбор и останавливаются по первому требованию инспектора.

Теперь — время для моего фотографа. Капитан пересаживается со своего спорт-туризма на легкого «гуся», подготовленного для стант-райдинга. Это дисциплина в экстремальном спорте, когда водитель ездит на мотоцикле всякими нетрадиционными способами: лежа, сидя на багажнике, стоя или вообще на заднем колесе. Все это охотно демонстрируют на камеру наш герой и его сослуживцы.

Вдруг к привычному уже гулу десятков мотоциклов добавляется раскатистый рев: это, сорвавшись с места, к пляске двухколесных собратьев присоединилась мощная патрульная машина. Кстати, все того же известного немецкого концерна. Она так же маневренна и быстра и доказывает это, начиная бодро «крутить пятака» посреди площадки. Старший инспектор 2-го Специализированного батальона ДПС на спецтрассе ГУ МВД по Москве капитан полиции Виктор Курбатов принимает тренировочный вызов и направляет стантового «гуся» в гущу событий.

Антон в восхищении едва успевает менять ракурсы и щелкать затвором зеркалки. А я, глядя на эту завораживающую картину, «думаю две мысли». Первая из них состоит в том, что если в зеркалах заднего вида заплясали красно-синие маячки, лучше сразу же принять вправо и остановиться. А вторая: я просто обязан получить категорию «А» и научиться тому же, что показывают сейчас офицеры столичного мотобатальона.

На прощание наш герой протягивает нам затянутый в крепкую перчатку кулак. Мы по очереди стукаем по нему — приветствие, принятое у байкеров. Виктор Курбатов — уже третий человек в нашем цикле, чья работа связана с оружием. Правда, один день из его жизни куда напряженнее. Тем не менее, он выглядит веселым и довольным. И хочется пожелать напоследок, чтобы его шлем никогда не касался земли!