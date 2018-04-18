Под Екатеринбургом инспекторам ДПС пришлось стрелять по колёсам, чтобы остановить пьяного лихача

— Было применено табельное оружие — пистолет Макарова, — рассказал глава пресс-службы главка Валерий Горелых . — Лихача и его ранее судимых пассажиров удалось задержать. Чудом обошлось без пострадавших и погибших, так как водитель, пытаясь скрыться, реально угрожал другим участникам дорожного движения.

Погоня началась в Екатеринбурге в 02:50: сотрудники ДПС по громкоговорителю потребовали от водителя Nissan остановиться. Тот не послушался. Затем к погоне подключился другой экипаж ГИБДД, преследование продолжилось за городом, на трассе Пермь — Екатеринбург.

— Когда Nissan оказался на загородной трассе, один из инспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух, но, убедившись, что и после этого никто не думает притормаживать, — еще несколько выстрелов сделал по колесам иномарки, — раскрыл подробности Валерий Горелых. — И только когда все четыре колеса были пробиты, «шумахер» вынужденно остановился в поселке Новоалексеевка Первоуральского городского округа на улице Будённого. Но и на этом полицейская погоня не закончилась.

Водитель и четверо пассажиров покинули автомобиль и бросились кто куда. Но их всё же удалось задержать. Как выяснилось, четверо из этой компании уже имели судимости за кражи, а один — за насильственные действия сексуального характера.

Водитель, судя по внешним признакам, был пьян, прав у него нет. Сейчас по этому факту идут проверки. Машина, на которой ехала весёлая компания, числилась в угоне, так что лихачам, помимо нарушений ПДД, придётся нести ответственность и за незаконное владение автомобилем.

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