Инспекторы ДПС задержали в Ростовской области граждан, находившихся в федеральном розыске

В Кагальницком районе, на 22-м километре автодороги Ростов — Ставрополь сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области остановили автомобиль под управлением водителя 1959 года рождения. При проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что ростовчанин находится в федеральном розыске за хранение наркотиков. Когда мужчина увидел, что его проверяют, он попытался скрыться на своем автомобиле.

Инспекторы ДПС организовали преследование транспортного средства, а также передали информацию ближайшему наряду. Двумя патрульными автомобилями полицейские заблокировали машину, но водитель резко свернул в поле. После недолгой погони инспекторы ДПС остановили преследуемый автомобиль. Водитель и пассажир попытались убежать, но были задержаны.

В ходе проверки пассажира 1987 года рождения по базам ГИБДД было установлено, что он находится в федеральном розыске за мошенничество.