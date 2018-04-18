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Инспекторы ДПС задержали в Ростовской области граждан, находившихся в федеральном розыске
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Инспекторы ДПС задержали в Ростовской области граждан, находившихся в федеральном розыске 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: 72.ru
В Кагальницком районе, на 22-м километре автодороги Ростов — Ставрополь сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области остановили автомобиль под управлением водителя 1959 года рождения. При проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что ростовчанин находится в федеральном розыске за хранение наркотиков. Когда мужчина увидел, что его проверяют, он попытался скрыться на своем автомобиле.
Инспекторы ДПС организовали преследование транспортного средства, а также передали информацию ближайшему наряду. Двумя патрульными автомобилями полицейские заблокировали машину, но водитель резко свернул в поле. После недолгой погони инспекторы ДПС остановили преследуемый автомобиль. Водитель и пассажир попытались убежать, но были задержаны.
В ходе проверки пассажира 1987 года рождения по базам ГИБДД было установлено, что он находится в федеральном розыске за мошенничество.
Полицейские доставили задержанных в Отдел МВД России по Аксайскому району для дальнейшего разбирательства.
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