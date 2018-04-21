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Гаишник обиделся на водителя и выдумал нарушение
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Гаишник обиделся на водителя и выдумал нарушение 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Вооруженный камерами «охотник на нарушителей» запечатлел нарушение со стороны сотрудника ДПС на служебной машине — тот поворачивал налево из правого ряда. Воспользовавшись оплошностью полицейского, водитель не дал ему повернуть перед собой, после чего включились мигалки и водителя прижали к обочине.
Однако внятно объяснить, что именно нарушил водитель, полицейский не смог. Претензии его сводились к тому, что тот — член «банды» блогеров, которые ездят по улицам и провоцируют сотрудников полиции совершать правонарушения.
После долгого и безрезультатного спора оппоненты разъехались, довольные собой. Водитель получил отличный видеоматериал, а сотрудник ДПС ощутил легкую сатисфакцию от того, что все же остановил обидчика.
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