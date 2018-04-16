Петербуржец выманил у женщин более 20 миллионов рублей

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил местного жителя Сергея Гудзя к лишению свободы за мошенничество. Мужчина выманил у знакомых под разными предлогами более 20 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в 2006 году Гудзь, который являлся гендиректором фирмы«Ленстрой», под предлогом, что у него якобы тяжело заболел сын выманил у своей знакомой различные суммы.

Кроме того, он заявил женщине, что у него заблокировали счета в фирме и таким образом, взял у нее еще денег. За год он выманил у знакомой 11 млн 835 тыс. рублей. Помимо этого, мужчина по поддельным документам переписал на себя квартиру несовершеннолетнего сына и продал за 3,1 млн рублей.

Гудзь повторил преступную схему аферы с еще двумя знакомыми женщинами.

Суд приговорил Гудзя к семи годам лишения свободы. Однако обвиняемый на оглашение приговора не явился, он объявлен в розыск.

Ранее Зеленоградский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы мужчину, который обманул местных жителей на миллион рублей. При этом он все это время находился в тюрьме.

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