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Курганца будут судить за покушение на бабушку
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Курганца будут судить за покушение на бабушку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По данным регионального СКР, 37-летний житель Кургана обвиняется по статье 105 — покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам
По версии следствия, вечером 19 января мужчина находился в малознакомой компании в поселке Рябково. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он схватил нож и 8 раз ударил по рукам и голове 57-летнюю женщину.
Довершить начатое не удалось, так как женщина оказала активное сопротивление и вытолкнула злоумышленника за дверь, после чего вызвала полицию. От страха мужчина сбежал из дома босиком, но на следующий день был задержан сотрудниками полиции.
Ранее мужчина неоднократно был судим, в том числе и за убийство. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы отправить курганца на скамью подсудимых еще раз.
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