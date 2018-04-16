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Уральский маньяк‐спасатель изнасиловал и убил восемь женщин
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Уральский маньяк‐спасатель изнасиловал и убил восемь женщин 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
В Свердловской области бывшего работника МЧС Алексея Фалькина обвиняют в изнасиловании и убийстве восьми человек, в частности, двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение по статьям «убийство», «покушение на убийство», «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», «разбой», «умышленное уничтожение чужого имущества», «угроза убийством» и «надругательство над телом умершей»
Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
По данным следствия, Фалькин нападал на женщин в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Верхней Пышме и Нижнесергинском районе. В 2012 году маньяка задержали после одного из преступлений. Из МЧС его уволили и осудили. Спустя два года Фалькин вышел из колонии и продолжил нападать на женщин. Последней жертвой насильника стала
30-летняя
женщина. После этого его поймали.
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