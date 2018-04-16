Уральский маньяк‐спасатель изнасиловал и убил восемь женщин

Жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение по статьям «убийство», «покушение на убийство», «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», «разбой», «умышленное уничтожение чужого имущества», «угроза убийством» и «надругательство над телом умершей»

По данным следствия, Фалькин нападал на женщин в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Верхней Пышме и Нижнесергинском районе. В 2012 году маньяка задержали после одного из преступлений. Из МЧС его уволили и осудили. Спустя два года Фалькин вышел из колонии и продолжил нападать на женщин. Последней жертвой насильника стала

30-летняя

женщина. После этого его поймали.