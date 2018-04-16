Расправившегося с Ириной Вахрушевой спасателя обвинили в убийстве трех женщин

Сыщики завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего екатеринбуржца Алексея Фалькина, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве Ирины Вахрушевой . Он начал знакомиться с материалами дела. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Вместе с тем стали известны новые детали расследования. Как оказалось, в период с 2004-го по 2017 год от действий Фалькина, предположительно, пострадали 8 человек, в том числе две несовершеннолетние девушки. Трое женщин, включая Вахрушеву, погибли от причиненных травм (эпизоды имели место в 2004, 2005 и 2017 годах).

Еще одной потерпевшей удалось спастись. В 2012 году обвиняемый начал наносить женщине удары отверткой. Она закричала, и на помощь ей поспешили двое мужчин. Опасаясь быть задержанным, Фалькин скрылся.

Мужчину обвиняют по 8 статьям УК РФ : в убийстве, покушении на убийство, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, угрозе убийством, надругательстве над телом умершей, разбое и умышленном уничтожении чужого имущества.

Как ранее писало "Уралинформбюро" , Фалькина задержали после убийства жительницы Верхней Пышмы. 15 апреля 2017 года Ирина Вахрушева отправилась в гости к подруге. По данным следствия, обвиняемый под угрозой ножа затащил ее к подвалу и изнасиловал. После этого он нанес своей жертве 40 ножевых ранений, вырезал половые органы, а тело вывез в лес в районе Серовского тракта.

Фалькин дал признательные показания. У Ирины остался пятилетний сын.

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