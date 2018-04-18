На Урале мужчина, работавший в МЧС, 13 лет насиловал и убивал женщин 

Сотрудники управления СК РФ по Свердловской области предъявили обвинение 35-летнему жителю Екатеринбурга и уже бывшему сотруднику МЧС Алексею Фалькину. Он подозревается в серии сексуальных нападений на женщин и несовершеннолетних девушек. Эти преступления совершались на протяжении 13 лет. Некоторые потерпевшие были убиты.
Сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел инкриминировали Алексею Фалькину ч. 2 ст. 105 ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство"), ст. 131 ("Изнасилование"), ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера"), ст. 162 ("Разбой"), ст. 167 ("Умышленное уничтожение чужого имущества"), ст. 119 ("Угроза убийством") и ст. 244 ("Надругательство над телом умершей") УК РФ, сообщает
официальный сайт
областного управления СК РФ.
Как следует из материалов уголовного дела, изнасилования и убийства «маньяк из МЧС» совершал в период с октября 2004 по апрель 2017 годов на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга, города Верхняя Пышма и Нижнесергинского района. От действий злоумышленника пострадали 8 человек, в том числе 2 несовершеннолетние девушки. Три женщины в возрасте 20, 43 и 30 лет скончались от полученных травм. Эти убийства были совершены Фалькиным в 2004, 2005 и 2017 годах.
Одну потерпевшую 1975 года рождения насильник пытался зарезать отверткой в 2012 году. Однако женщина стала кричать, и ей на помощь пришли двое мужчин. Они спугнули нападавшего.
15 апреля 2017 года Фалькин напал на жительницу Верхней Пышмы Ирину Вахрушеву, которая вышла из подъезда своего дома на улице Уральских Рабочих и направилась в гости к подруге в соседний дом. «Ира не появилась у знакомой ни через пять минут, ни через десять, ни через час. Вечером она не вернулась домой, и муж поднял тревогу», — рассказал друг семьи потерпевшей по имени Игорь.
На поиски 30-летней женщины вышли почти все жители района. Они прочесывали дворы, подъезды и парки, заглядывали в канализационные люки, осматривали чердаки. На следующий день у входа в один из подвалов увидели капли крови. Сюда спустя какое-то время полицейские привезли подозреваемого Фалькина, который, спрятав голову под капюшоном, что-то им показывал и рассказывал.
Как оказалось, убийца напал на Ирину со спины, когда она разговаривала по телефону. Перед этим он целый день передвигался по городу в поисках жертвы.
Заткнув потерпевшей рот, насильник потащил ее в ближайший подвал, но дверь была закрыта. Тогда он прямо на лестнице изнасиловал девушку, а потом нанес ей около 40 ударов ножом. Тело преступник спрятал в багажник автомобиля, вывез в лес, где надругался над ним: Фалькин вырезал у жертвы половые органы, которые сложил в пакет. Затем он закопал труп женщины, у которой остался пятилетний сын.
Пакет с половыми органами и нож убийца спрятал в другом месте, а залитый кровью коврик помыл. Затем Фалькин отправился домой и лег спать. А утром в его дверь постучали оперативники. Они выяснили, что убийца передвигался на автомобиле Renault Logan. Владельцем одной из таких машин и был Фалькин. В багажнике его «Логана» нашли следы крови.
Пожарный скрывал свое безумие, чтобы «не портить себе жизнь»
Задержанный Алексей Фалькин сразу во всем сознался, объяснив свои действия сумасшествием, передает
РИА «Новости». «Я психически нездоров. Меня периодически посещают мысли, от которых я не могу избавиться. Это мысли об убийствах. Но я не дурак и, чтобы не испортить себе жизнь, не обращаюсь к психиатру. А вообще я совершил много преступлений», — сказал Фалькин в суде.
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Со стороны Фалькин казался совершенно нормальным человеком — был женат, воспитывал двоих детей. После службы в армии он работал пожарным в МЧС.
Впервые в поле зрения оперативников Фалькин попал в конце 2012 года по подозрению в изнасиловании молодой учительницы. «Я ехал на машине, по дороге подсадил к себе голосующую девушку, — рассказал на допросе Фалькин. — У нее не было денег, и я предложил расплатиться натурой».
Получив отказ, таксист ударил пассажирку головой о стекло, перетащил на заднее сиденье и изнасиловал. Его задержали полгода спустя. Фалькин пошел на сделку со следствием, полностью признал вину и раскаялся, поэтому ему назначили только 3,5 года лишения свободы. Докопаться тогда до других эпизодов изнасилований и убийств ни следствие, ни суд не смогли.
После ареста жизнь Фалькина пошла под откос — он лишился работы в МЧС, от него отвернулись родственники и друзья. Проведя за решеткой 2 года, насильник освободился по УДО, нашел себе новую подругу, устроился токарем на завод и снова вышел «на охоту».
Последнее жестокое убийство, совершенное уже бывшим сотрудником МЧС Алексеем Фалькиным, вызвало большой общественный резонанс. В интернете появилась
петиция
с просьбой приговорить насильника к смертной казни. Ее авторы также выражали опасение, что из-за проблем с психикой он сможет избежать реального наказания.
В петиции говорилось, что обвиняемый, вероятно, симулирует болезнь. «Алексей Фалькин отслужил в армии, работал в МЧС, был пожарным, у него была жена и есть дети, имеются водительские права категории B, потом он работал токарем — все это свидетельствует о том, что он в полной вменяемости, так как невменяемого человека даже просто не допустили бы на работу за токарным станком», — сказано в обращении.
Так также упомянуто, что Фалькин несколько лет назад судился со своим работодателем и выиграл дело. «Разве мог бы невменяемый человек выиграть судебные дела, работать и служить на таких должностях?» — задались вопросом авторы петиции.
Психологи считают, что серийного убийцу очень сложно вычислить. «Маньяк совершенно не отличается от обычных людей. Он законопослушный, у него семья, нормальная работа. Словом, ничем не выделяется из толпы», — говорит заведующий кафедрой нейро— и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов.
По его словам, совершив первое преступление, маньяк уже не может остановиться. «Убийства и изнасилования будут продолжаться до тех пор, пока его не обезвредят. Некоторые серийные преступления так и остаются нераскрытыми», — добавил профессор.
Он добавил, что действия таких людей часто связаны с отклонениями на сексуальной почве. «Они не могут получить удовлетворение нормальным способом. Тому бывают разные причины, например, детская психологическая травма», — заключил эксперт.