На Урале мужчина, работавший в МЧС, 13 лет насиловал и убивал женщин

Сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел инкриминировали Алексею Фалькину ч. 2 ст. 105 ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство"), ст. 131 ("Изнасилование"), ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера"), ст. 162 ("Разбой"), ст. 167 ("Умышленное уничтожение чужого имущества"), ст. 119 ("Угроза убийством") и ст. 244 ("Надругательство над телом умершей") УК РФ , сообщает

официальный сайт

областного управления СК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, изнасилования и убийства «маньяк из МЧС» совершал в период с октября 2004 по апрель 2017 годов на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга, города Верхняя Пышма и Нижнесергинского района. От действий злоумышленника пострадали 8 человек, в том числе 2 несовершеннолетние девушки. Три женщины в возрасте 20, 43 и 30 лет скончались от полученных травм. Эти убийства были совершены Фалькиным в 2004, 2005 и 2017 годах.

Одну потерпевшую 1975 года рождения насильник пытался зарезать отверткой в 2012 году. Однако женщина стала кричать, и ей на помощь пришли двое мужчин. Они спугнули нападавшего.

15 апреля 2017 года Фалькин напал на жительницу Верхней Пышмы Ирину Вахрушеву , которая вышла из подъезда своего дома на улице Уральских Рабочих и направилась в гости к подруге в соседний дом. «Ира не появилась у знакомой ни через пять минут, ни через десять, ни через час. Вечером она не вернулась домой, и муж поднял тревогу», — рассказал друг семьи потерпевшей по имени Игорь.

На поиски 30-летней женщины вышли почти все жители района. Они прочесывали дворы, подъезды и парки, заглядывали в канализационные люки, осматривали чердаки. На следующий день у входа в один из подвалов увидели капли крови. Сюда спустя какое-то время полицейские привезли подозреваемого Фалькина, который, спрятав голову под капюшоном, что-то им показывал и рассказывал.

Как оказалось, убийца напал на Ирину со спины, когда она разговаривала по телефону. Перед этим он целый день передвигался по городу в поисках жертвы.

Заткнув потерпевшей рот, насильник потащил ее в ближайший подвал, но дверь была закрыта. Тогда он прямо на лестнице изнасиловал девушку, а потом нанес ей около 40 ударов ножом. Тело преступник спрятал в багажник автомобиля, вывез в лес, где надругался над ним: Фалькин вырезал у жертвы половые органы, которые сложил в пакет. Затем он закопал труп женщины, у которой остался пятилетний сын.

Пакет с половыми органами и нож убийца спрятал в другом месте, а залитый кровью коврик помыл. Затем Фалькин отправился домой и лег спать. А утром в его дверь постучали оперативники. Они выяснили, что убийца передвигался на автомобиле Renault Logan. Владельцем одной из таких машин и был Фалькин. В багажнике его «Логана» нашли следы крови.

Пожарный скрывал свое безумие, чтобы «не портить себе жизнь»

Задержанный Алексей Фалькин сразу во всем сознался, объяснив свои действия сумасшествием, передает

РИА «Новости» . «Я психически нездоров. Меня периодически посещают мысли, от которых я не могу избавиться. Это мысли об убийствах. Но я не дурак и, чтобы не испортить себе жизнь, не обращаюсь к психиатру. А вообще я совершил много преступлений», — сказал Фалькин в суде.

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Со стороны Фалькин казался совершенно нормальным человеком — был женат, воспитывал двоих детей. После службы в армии он работал пожарным в МЧС.

Впервые в поле зрения оперативников Фалькин попал в конце 2012 года по подозрению в изнасиловании молодой учительницы. «Я ехал на машине, по дороге подсадил к себе голосующую девушку, — рассказал на допросе Фалькин. — У нее не было денег, и я предложил расплатиться натурой».

Получив отказ, таксист ударил пассажирку головой о стекло, перетащил на заднее сиденье и изнасиловал. Его задержали полгода спустя. Фалькин пошел на сделку со следствием, полностью признал вину и раскаялся, поэтому ему назначили только 3,5 года лишения свободы. Докопаться тогда до других эпизодов изнасилований и убийств ни следствие, ни суд не смогли.

После ареста жизнь Фалькина пошла под откос — он лишился работы в МЧС, от него отвернулись родственники и друзья. Проведя за решеткой 2 года, насильник освободился по УДО, нашел себе новую подругу, устроился токарем на завод и снова вышел «на охоту».

Последнее жестокое убийство, совершенное уже бывшим сотрудником МЧС Алексеем Фалькиным, вызвало большой общественный резонанс. В интернете появилась

петиция

с просьбой приговорить насильника к смертной казни. Ее авторы также выражали опасение, что из-за проблем с психикой он сможет избежать реального наказания.

В петиции говорилось, что обвиняемый, вероятно, симулирует болезнь. «Алексей Фалькин отслужил в армии, работал в МЧС, был пожарным, у него была жена и есть дети, имеются водительские права категории B, потом он работал токарем — все это свидетельствует о том, что он в полной вменяемости, так как невменяемого человека даже просто не допустили бы на работу за токарным станком», — сказано в обращении.

Так также упомянуто, что Фалькин несколько лет назад судился со своим работодателем и выиграл дело. «Разве мог бы невменяемый человек выиграть судебные дела, работать и служить на таких должностях?» — задались вопросом авторы петиции.

По его словам, совершив первое преступление, маньяк уже не может остановиться. «Убийства и изнасилования будут продолжаться до тех пор, пока его не обезвредят. Некоторые серийные преступления так и остаются нераскрытыми», — добавил профессор.

Он добавил, что действия таких людей часто связаны с отклонениями на сексуальной почве. «Они не могут получить удовлетворение нормальным способом. Тому бывают разные причины, например, детская психологическая травма», — заключил эксперт.