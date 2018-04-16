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Оперативники Центрального округа задержали подозреваемого в покушении на мошенничество
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Оперативники Центрального округа задержали подозреваемого в покушении на мошенничество 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненского району задержали подозреваемого в попытке хищения денежных средств с банковского счета пенсионерки мошенническим путем.
В отдел полиции поступило сообщение от 81-летней пенсионерки о попытке хищения денежных средств. Потерпевшая сообщила, что неизвестные пытались снять с ее банковского счета денежные средства в размере около 300 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник предоставил в кредитно-финансовое учреждение подложную доверенность от имени пенсионерки для снятия денег с ее банковского счета. Работники банка связались с владелицей счета, которая опровергла наличие доверенности и обратилась в полицию.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников противоправной деятельности.
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