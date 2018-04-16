Мосгорсуд признал законным арест экс-руководителя входящей в «Сумму» компании «Интекс» А. Максидова

«Решение Тверского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил судья Константин Новиков

Следователь просила оставить подозреваемого под стражей, объясняя тем, что находясь на свободе, А. Максидов может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, а также угрожать свидетелям. Прокурор позицию следователя поддержал.

По словам адвоката, А. Максидов не мог принимать участия в преступном сообществе, созданном еще в 2010 г., а также в деле нет конкретных данных о причастности А. Максидова к преступлениям. Защитник отметила, что подозреваемый был обыкновенным наемным работником в «Интекс», а на момент ареста А. Максидов являлся советником генерального директора Балтийской строительной компании (ООО «БСК»). Адвокат просила суд отменить решение Тверского суда об аресте.

«Он не знает руководителей «Суммы», и встречал их всего лишь два раза на совещании. У них общая только первая буква фамилии. Он ничего не скрывает и готов, насколько это возможно, сотрудничать со следствием. Я прошу отменить решение суда об аресте А. Максидова», — добавила адвокат Ирина Комарова

А. Максидов, участвовавший в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО , заявил, что не считает себя виновным и никаких намерений препятствовать следствию у него нет.

«Довод следствия о том, что я часто выезжал заграницу и могу скрыться от следствия, неубедительный. Все мои поездки были связаны с отдыхом моих детей, и это легко проверить. Я никогда не привлекался к какой-либо ответственности, в моем окружении нет ни одного судимого человека. Мне скрывать нечего», — сказал подозреваемый.

Тверской суд 31 марта санкционировал арест до 30 мая совладельцев «Суммы» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых по делу о хищении 2,5 млрд руб., также был заключен под стражу руководитель входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов. МВД инкриминирует им создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ) и растрату (4 ст.160 УК РФ). Свою вину они не признают.

По данным следствия, братья Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 млрд руб., а глава компании «Интекс» А. Максидов — более 668 млн руб.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк , уголовное дело возбуждено по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

Позже Тверской суд наложил обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков денежные средства братьев. Точная сумма арестованных средств пока неизвестна.