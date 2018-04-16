Женщина воткнула нож в живот сожителя, заставшего её спящей со своим другом

В полицию Безенчукского района обратилась 30-летняя местная жительница, которая заявила о том, что она нанесла ножевое ранение 51-летнему мужчине, сообщает и.о. начальника отдела информации и общественных связей Ольга Шелест

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции, опросив звонившую женщину, а так же свидетелей и очевидцев произошедшего, выяснили, что в квартире в этот день находилось пять человек: хозяин жилплощади, его сожительница и трое мужчин. Все они распивали спиртные напитки.

Как следует из показаний свидетелей, хозяин дома и один из приятелей ненадолго вышли на улицу, а оставшиеся, допив алкоголь, легли спать. Вернувшись домой, мужчина увидел женщину, спящую рядом с его другом. Разбудив её, разъяренный от ревности сожитель нанес женщине несколько ударов, на что в ответ она схватила с кухонного стола нож, ранила им своего обидчика в брюшную область слева.

После произошедшего женщина вымыла нож и положила его обратно на стол. Затем, осознав вину и опасность своего деяния, сообщила об инциденте в полицию и вывала бригаду «скорой помощи».

Орудие преступление — нож полицейские изъяли.