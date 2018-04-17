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В Коряжме прохожий, воткнувший нож в спину девочки, получил 8,5 года колонии
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В Коряжме прохожий, воткнувший нож в спину девочки, получил 8,5 года колонии 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Коряжемский городской суд Архангельской области вынес приговор 45-летнему Олегу Гусеву, который признан виновным в нападении на малолетнего ребенка на улице. От рук преступника пострадала школьница, которая получила колото-резаное ранение спины. Сам Гусев
утверждал, будто пытался пырнуть ножом собаку.
Осужденному назначили наказание в виде 8 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, после отбытия этого срока свобода Гусева будет ограничена еще на 1 год, сообщает
официальный сайт
областной прокуратуры.
Установлено, что 8 ноября 2017 года неработающий Олег Гусев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 10-летней девочке удар ножом в спину. В тот момент потерпевшая стояла возле киоска у дома N13 по Советской улице вместе со своей матерью, сообщала
ГТРК «Поморье»
По данным прокуратуры, мужчина намеревался убить школьницу, но не смог это сделать «по независящим от него обстоятельствам»: раненая девочка сумела отбежать в сторону. Кроме того, добить потерпевшую помешало присутствие свидетеля. В итоге Гусев поспешил скрыться, но был задержан по горячим следам.
В прокуратуре отметили, что преступление было совершено «из хулиганских побуждений, дерзко и целенаправленно», а своими действиями Гусев «выражал явное неуважение к обществу, демонстрировал пренебрежительное и циничное отношение к жизни незнакомого ребенка».
Пострадавшая девочка была своевременно доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Лезвие ножа вошло в тело ребенка на 10 сантиметров, но, по счастью, жизненно важные органы остались целы.
Пострадавшая опознала в Гусеве напавшего на нее мужчину.
В ходе следствия Олег Гусев выдвигал различные версии случившегося. Например, он говорил, что якобы пытался ударить ножом пробегавшую мимо бездомную собаку, но случайно «зацепил» школьницу. Гусева признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «в, и» ч. 2 ст.105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений").
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