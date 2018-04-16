Нерехтчанина, который украл две лодки, поймали благодаря «пальчикам»

В Нерехте возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, которого подозревают в краже двух лодок, сообщает управление МВД по Костромской области

15 апреля с заявлением в полицию обратился владелец водного транспорта. Лодки он хранил в дачном домике, а когда решил проверить имущество после зимы, наткнулся на сорванные с петель замки. Лодок в домике не было.

Оперативники осмотрели место преступления и обнаружили отпечатки пальцев того, кто орудовал на даче нерехтчанина. По ним и нашли подозреваемого — 32-летнего мужчину, который раньше имел проблемы с законом.

Лодки он продал знакомым рыбакам, а деньги потратил на алкоголь. В отношении него возбудили уголовное дело.