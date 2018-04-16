Салехардец получил тюремный срок за долги по алиментам

12 апреля 2018 года житель Салехарда получил тюремный срок из-за долга по алиментам почти в полмиллиона рублей. Мужчина неоднократно уклонялся от выплат на содержание родного сына. 2 года назад правоохранители уже пытались разбудить совесть неплатильщика. В ноябре 2016 года суд заставил мужчину заплатить штраф за отказ платить алименты.

Однако, как только салехардец заплатил штраф, он тут же продолжил игнорировать нужды ребёнка. Таким образом, за 2 года долг по алиментам достиг 500-та тыс. рублей. Тогда правоохранители возбудили против уклониста уголовное дело по ч. 1 статьи 157 УК РФ неуплата средств на содержание детей.