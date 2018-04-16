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Прикарманила 50 млн: в Волгограде полицейские ищут жертв риэлтора-мошенницы
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Прикарманила 50 млн: в Волгограде полицейские ищут жертв риэлтора-мошенницы 

ria34.ru 59 минут назад
Фото: ria34.ru
В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Апартамент» Ирины Ирикиновой, которая под предлогом улучшения жилищных условий «прикарманила» порядка пятидесяти миллионов рублей владельцев квартир.
— 40-летняя женщина обещала гражданам помощь в улучшении жилищных условий якобы в рамках федеральной программы и заключала с ними фиктивные договоры на приобретение квартир из муниципального фонда по ценам в несколько раз ниже рыночных, — пояснили РИА34 в прессс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Полученные деньги подозреваемая похищала и тратила по собственному усмотрению. Ущерб составляет не менее 50 миллионов рублей. Мошеннице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Всех, кто пострадал от действий Иринкиной, а также возможных ее соучастников: соучредителя общества Юлии Синченко и сотрудницы фирмы Ольги Аржановой, полицейские просят обратиться по телефону Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области. Телефон: 93-70-71.
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