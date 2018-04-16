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В Оренбуржье директор одного из ЗАО скрыл от налоговой более 50 миллионов
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Трамп предъявил России новое обвинение

В Оренбуржье директор одного из ЗАО скрыл от налоговой более 50 миллионов 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбуржье генеральный директор одного из закрытых акционерных обществ возместил в госбюджет более 50 миллионов рублей и избежал уголовного преследования.
Ранее в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следователей, в 2014 году подозреваемый, чья фирма работает в сфере перевозки грузов спецтранспортом, внес ложные сведения в налоговую декларацию о поставке товаров. Так он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость.
Как сообщает СУ СК региона, были приняты меры для того, чтобы фигурант дела возместил ущерб в полном объеме, что в итоге и произошло.
После выплаты в бюджет более 50 миллионов рублей, уголовное дело прекращено.
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