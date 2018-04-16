Петербургские депутаты предложили приравнять угон авто к краже 

Законопроект о приравнивании угона автомобиля к краже разработали депутаты в Санкт-Петербурге, сообщает «Парламентская газета».
Парламентарии хотят добиться, чтобы аргумент угонщика: «взял покататься» — уже не освобождал его от серьёзной ответственности.
До сих пор же к задержанным злоумышленникам применялось мягкое наказание, так как они были привлечены по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
В результате депутатами ЗакСа был разработан законопроект, который исключает возможность двойной трактовки преступления: документ приравнивает угон к хищению.
Напомним, в 2017 году в РФ были зарегистрированы 21 842 кражи авто, еще 20 834 аналогичных преступлений были классифицированы как угоны.