Петербургские депутаты предложили приравнять угон авто к краже

Законопроект о приравнивании угона автомобиля к краже разработали депутаты в Санкт-Петербурге , сообщает « Парламентская газета ».

Парламентарии хотят добиться, чтобы аргумент угонщика: «взял покататься» — уже не освобождал его от серьёзной ответственности.

До сих пор же к задержанным злоумышленникам применялось мягкое наказание, так как они были привлечены по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В результате депутатами ЗакСа был разработан законопроект, который исключает возможность двойной трактовки преступления: документ приравнивает угон к хищению.