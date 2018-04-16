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Конкурсный управляющий выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативное раскрытие хищения сельхозтехники с территории предприятия в Вологодской области
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Конкурсный управляющий выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативное раскрытие хищения сельхозтехники с территории предприятия в Вологодской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В УМВД России по Вологодской области поступило письмо со словами благодарности сотрудникам ОМВД России по Кирилловскому району от конкурсного управляющего, ведущего процедуру банкротства в отношении одного из производственных кооперативов района.
Как поясняет автор письма, он обратился в полицию по факту кражи плуга с территории кооператива. В результате оперативного реагирования следственной группы на сообщение о хищении сельскохозяйственная техника была обнаружена в день обращения, подозреваемый установлен, а похищенное имущество возвращено. Как отмечает руководитель процедуры банкротства, благодаря этому удалось избежать причинения значительного ущерба кооперативу и его кредиторам.
«Прошу выразить благодарность всем сотрудникам ОМВД России по Кирилловскому району, которым было поручено ведение следственных и оперативных мероприятий по делу, а также рассмотреть возможность премирования сотрудников за добросовестное, своевременное и результативное исполнение своих служебных обязанностей», — говорится в письме.
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