Конкурсный управляющий выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативное раскрытие хищения сельхозтехники с территории предприятия в Вологодской области

УМВД России по Вологодской области поступило письмо со словами благодарности сотрудникам ОМВД России по Кирилловскому району от конкурсного управляющего, ведущего процедуру банкротства в отношении одного из производственных кооперативов района.

Как поясняет автор письма, он обратился в полицию по факту кражи плуга с территории кооператива. В результате оперативного реагирования следственной группы на сообщение о хищении сельскохозяйственная техника была обнаружена в день обращения, подозреваемый установлен, а похищенное имущество возвращено. Как отмечает руководитель процедуры банкротства, благодаря этому удалось избежать причинения значительного ущерба кооперативу и его кредиторам.

«Прошу выразить благодарность всем сотрудникам ОМВД России по Кирилловскому району, которым было поручено ведение следственных и оперативных мероприятий по делу, а также рассмотреть возможность премирования сотрудников за добросовестное, своевременное и результативное исполнение своих служебных обязанностей», — говорится в письме.