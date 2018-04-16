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В Ростовской области задержали браконьера, выловившего из реки две сотни раков
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В Ростовской области задержали браконьера, выловившего из реки две сотни раков 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Сальском районе местный житель решил подзаработать на продаже раков. На деревянной лодке с веслами он вышел на реку Маныч. Там с помощью семи ловушек за вечер поймал 200 раков. Но до рынка со своим уловом браконьер не дошел, так как его задержали полицейские. По их подсчетам, безработный причинил государству ущерб на семь тысяч рублей.
— В отношении задержанного возбудили уголовное дело статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Мужчина использовал ловушки для раков
Если вина злоумышленника будет доказана в суде, то ему грозит до двух лет тюрьмы. Для справки, килограмм маленьких раков в Ростове стоит в среднем 800 рублей, килограмм средних по размеру раков стоит уже 1200 рублей. За самых крупных раков придется выложить от 1500 рублей.
В Аксайском районе полицейские задержали троих мужчин, ловивших рыбу сетями. Их добычей стали 503 рыбы разных пород. Причем 480 штук оказались краснокнижной шемаей.
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