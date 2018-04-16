В Перми перед судом предстанет организатор заказного убийства 

В первом отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя города Перми, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму).
По версии следствия, в декабре 2017 года из личных неприязненных отношений мужчина организовал приготовление к убийству по найму за денежное вознаграждение своего 41-летнего знакомого. Преступное намерение обвиняемого не было доведено до конца по независящим от его воли и желания обстоятельствам, так как о готовящемся убийстве стало известно сотрудникам органов государственной безопасности. В результате совместных скоординированных действий следователей следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю и сотрудников УФСБ России по Пермскому краю, преступление было пресечено на стадии приготовления, его организатор задержан и заключён под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.