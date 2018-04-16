Пожарного из Зеленограда задержали за незаконную регистрацию трех мигрантов

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Полиция в Москве задержала подозреваемого в хищении 1,5 млрд руб. члена совета директоров одного из НПФ

Москвичку задержали за кражу украшений и продуктов из квартиры знакомой сотрудницы ЦБ РФ в Ясенево

Труп мужчины со сломанной челюстью обнаружили в лесополосе в ТиНАО