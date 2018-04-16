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Пожарного из Зеленограда задержали за незаконную регистрацию трех мигрантов
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Пожарного из Зеленограда задержали за незаконную регистрацию трех мигрантов 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Сотрудника МЧС задержали в Зеленограде по подозрению в организации незаконной миграции, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 13 апреля участковый уполномоченный полиции задержал 30-летнего пожарного спасателя, проживающего в Зеленограде в корп. 803. «Оперативники выяснили, что мужчина в многофункциональном центре по району Старое Крюково незаконно зарегистрировал по месту проживания двух граждан Украины и одного гражданина Азербайджана, заведомо не имея намерения предоставлять им свое жилье», — сказал собеседник агентства.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Пожарный находится под подпиской о невыезде.
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