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В Прикамье мужчина нанял убийцу, чтобы расправиться со знакомым
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В Прикамье мужчина нанял убийцу, чтобы расправиться со знакомым 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Житель Пермского края пытался нанять убийцу, чтобы избавиться от своего знакомого.
Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, в декабре 2017 года 51-летинй мужчина решил организовать убийство своего 41-летнего знакомого. Для этого он решил нанять специального человека. Однако довести дело до конца организатору не удалось — о готовящемся преступлении стало известно сотрудникам органов госбезопасности. В результате совместных действий следователей следственного управления Следственного комитета и сотрудников УФСБ России по Пермскому краю преступление пресекли на стадии подготовки. Организатора задержали и заключили под стражу.
Мужчину обвиняют в организации приготовления к убийству по найму. Уголовное дело направлено в суд.
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