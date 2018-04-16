В Прикамье мужчина нанял убийцу, чтобы расправиться со знакомым

Житель Пермского края пытался нанять убийцу, чтобы избавиться от своего знакомого. Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, в декабре 2017 года 51-летинй мужчина решил организовать убийство своего 41-летнего знакомого. Для этого он решил нанять специального человека. Однако довести дело до конца организатору не удалось — о готовящемся преступлении стало известно сотрудникам органов госбезопасности . В результате совместных действий следователей следственного управления Следственного комитета и сотрудников УФСБ России по Пермскому краю преступление пресекли на стадии подготовки. Организатора задержали и заключили под стражу. Мужчину обвиняют в организации приготовления к убийству по найму. Уголовное дело направлено в суд.