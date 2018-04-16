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Пожалел денег на ребёнка. После отсидки долг придется вернуть
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Пожалел денег на ребёнка. После отсидки долг придется вернуть 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Жителя Салехарда мировой судья осудил за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей. При этом решение суда нарушалось неоднократно.
Установлено, что мужчина по решению суда обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере четверти от всех видов заработка, но без уважительных причин он уклонился от уплаты алиментов. Общая сумма задолженности составила более 500 тыс. рублей. В ноябре 2016 года мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Но он продолжил уклоняться от уплаты алиментов, поэтому на него возбудили уголовное дело. Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда, — сообщает прокуратура округа. При этом лишение свободы не освобождает виновного от уплаты задолженности по алиментам.
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