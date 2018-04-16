Ещё
Польша выдала России обвиняемую в мошенничестве лжецелительницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

Польша выдала России обвиняемую в мошенничестве лжецелительницу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Лжецелительница, обвиняемая в особо крупном мошенничестве, экстрадирована из Польши в Россию, сообщает в понедельник официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
По версии следствия, в 2003 году в Ярославле Алла Нарушевичене убедила женщину в том, что ее дочь больна лейкемией. Она представилась белым магом и пообещала вылечить девочку за вознаграждение. Нарушевичене получила от женщины с мая по декабрь 2003 года более 47 тысяч долларов США, после чего скрылась с деньгами.
"Сегодня, 16 апреля 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадируют в Россию гражданку РФ Аллу Нарушевичене. Органами следствия она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей… «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Алла Нарушевичене, объявленная в международный розыск, была задержана в августе 2017 года в Польше. Генпрокуратура России направила запрос о ее выдаче в компетентные органы, польская сторона в феврале 2018 года приняла запрос.
РИА Новости: последние новости
В Магадане мужчина умер в полицейской машине В Саратовской области мужчина обстрелял дом соседей Во Владивостоке гражданин КНР получил 22 года колонии за убийство ребенка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы73
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии60
Согласована единая позиция по Сирии265
Кремль призвал россиян не играть в прятки51
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение