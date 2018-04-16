Польша выдала России обвиняемую в мошенничестве лжецелительницу

По версии следствия, в 2003 году в Ярославле Алла Нарушевичене убедила женщину в том, что ее дочь больна лейкемией. Она представилась белым магом и пообещала вылечить девочку за вознаграждение. Нарушевичене получила от женщины с мая по декабрь 2003 года более 47 тысяч долларов США, после чего скрылась с деньгами.

"Сегодня, 16 апреля 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадируют в Россию гражданку РФ Аллу Нарушевичене. Органами следствия она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей… «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Алла Нарушевичене, объявленная в международный розыск, была задержана в августе 2017 года в Польше. Генпрокуратура России направила запрос о ее выдаче в компетентные органы, польская сторона в феврале 2018 года приняла запрос.