Польша экстрадировала в Россию лжецелительницу

Польша экстрадировала в Россию Аллу Нарушевичене, лжецелительницу, обвиняемую в крупном мошенничестве.

«По версии следствия, в апреле 2003 года в г. Ярославле Нарушевичене убедила местную жительницу, что ее дочь больна неизлечимой формой лейкемии (рака крови). Представившись белым магом, злоумышленница пообещала за вознаграждение избавить девочку от заболевания. С мая по декабрь 2003 года она получила от матери более $47 тыс., после чего скрылась с похищенными денежными средствами», — говорится на сайте Генпрокуратуры России.

Нарушевичене была объявлена в международный розыск и в августе 2017 года задержана в Польше.

В феврале 2018 года Польша приняла решение о выдаче обвиняемой в Россию.

16 апреля в сопровождении спецконвоя Нарушевичене экстрадирована в Россию.