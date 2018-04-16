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Польша экстрадировала в Россию лжецелительницу
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Трамп предъявил России новое обвинение

Польша экстрадировала в Россию лжецелительницу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Польша экстрадировала в Россию Аллу Нарушевичене, лжецелительницу, обвиняемую в крупном мошенничестве.
«По версии следствия, в апреле 2003 года в г. Ярославле Нарушевичене убедила местную жительницу, что ее дочь больна неизлечимой формой лейкемии (рака крови). Представившись белым магом, злоумышленница пообещала за вознаграждение избавить девочку от заболевания. С мая по декабрь 2003 года она получила от матери более $47 тыс., после чего скрылась с похищенными денежными средствами», — говорится на сайте Генпрокуратуры России.
Нарушевичене была объявлена в международный розыск и в августе 2017 года задержана в Польше.
В феврале 2018 года Польша приняла решение о выдаче обвиняемой в Россию.
16 апреля в сопровождении спецконвоя Нарушевичене экстрадирована в Россию.
Ранее progorod43.ru сообщал, что жительница Кировской области заплатила мошенникам-экстрасенсам почти 400 тысяч рублей.
RT на русском: последние новости
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