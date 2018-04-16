Иностранец ответит в суде за кражи автомобилей в Московском регионе

Суд в подмосковных Химках рассмотрит уголовное дело в отношении уроженца Республики Таджикистан , обвиняемого в хищении автомобилей на территории Московского региона, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

«Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что обвиняемый совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитил в городском округе Химки и в Зеленограде три иномарки. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 4 миллиона рублей.

Преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками полиции в октябре 2017 года.