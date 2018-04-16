Двое волгоградцев идут под суд за дачу взятку полицейскому 

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о даче взятки полицейскому, возбужденное в отношении двух мужчин. Злоумышленники передали через приятеля 100 000 рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в прокуратуре, передача денег произошла еще 8 февраля. Мужчины намеревались передать еще 100 0000 рублей начальнику одного из структурных подразделений службы экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. За деньги они собирались уговорить правоохранителя не заводить на них уголовное дело за нелегальное получение права на квартиру. Теперь мужчинам грозит от семи до 12 лет колонии. Вину в даче взятки они не признают. Отметим, что задержали мужчин сотрудники регионального УФСБ и службы собственной безопасности ОЭБиПК УМВД по Волгограду. Расследование уголовного дела вело СУ СК по области.