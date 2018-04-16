Житель Прикамья пытался продать 167 ящиков поддельного коньяка в Удмуртии 

Житель Пермского края попался с партией фальшивого алкоголя в Удмуртии.
Как рассказали в следственном комитете по Удмуртской республике, в Завьяловском районе задержали 29-летнего гражданина Азербайджан, который имеет временную регистрацию в Пермском крае. Мужчина перевозил 167 ящиков (более 3,3 тысяч бутылок) алкогольной продукции. Главным образом, коньяки различных марок и водку. На большинстве бутылок не было акцизных марок, а там, где они были, указан один серийный номер. При задержании мужчина попытался передать взятку сотрудникам полиции. Стражи порядка деньги не взяли и задержали продавца поддельного алкоголя.
Во время расследования мужчина объяснил, что партию алкоголя купил в Перми и хотел продать её в Удмуртии. Свою вину в он полностью признал. Его обвиняют в покушении на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и незаконном использовании товарного знака.