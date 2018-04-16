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В Омутнинске мужчина ворвался в чужой дом и, угрожая ножом, насильно забрал сожительницу хозяина дома с собой
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В Омутнинске мужчина ворвался в чужой дом и, угрожая ножом, насильно забрал сожительницу хозяина дома с собой 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Омутнинске росгвардейцы задержали подозреваемого в нарушении неприкосновенности жилища и причинении вреда здоровью.
12 апреля около 3-х часов ночи в МО МВД России «Омутнинский» позвонил местный житель, который сообщил, что к нему в дом ворвался мужчина, избил и поранил его ножом.
Далее незваный гость насколько раз ударил сожительницу потерпевшего и, угрожая ножом, приказал ей ехать с ним. Возможно, он увез ее на такси. Оперативный дежурный передал информацию наряду вневедомственной охраны Росгвардии.
«В результате поисковых мероприятий в нескольких километрах от места происшествия росгвардейцы обнаружили двигающееся такси. В салоне находился водитель и двое пассажиров — мужчина и женщина. Таксист назвал номер дома, от которого он везет пассажиров. Адрес совпадал с местом происшествия», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кировской области.
Женщина подтвердила, что ее попутчик и есть тот человек, который избил ее гражданского мужа.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали задержанного, 34-летнего местного жителя, полицейским для дальнейшего разбирательства.
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища», решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Фото — om-saratov.ru
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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