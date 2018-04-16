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В Ижевске суд продлил срок содержания под стражей совладельца «дочки» Газпрома Владимира Тумаева
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В Ижевске суд продлил срок содержания под стражей совладельца «дочки» Газпрома Владимира Тумаева 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд продлил срок содержания под стражей экс-директора «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева. Об этом сообщили в пресс-службе Индустриального суда.
По ходатайству следователя меру пресечения продлили до 12 июня.
Напомним, о задержании бывшего руководителя дочерней компанией «Газпрома» стало известно 19 февраля. Тумаева обвинили в организации покушения на убийство «по найму группой лиц по предварительному сговору». 22 марта суд отправил обвиняемого под домашний арест. 6 марта меру пресечения изменили на заключение под стражу.
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