В Ижевске суд продлил срок содержания под стражей совладельца «дочки» Газпрома Владимира Тумаева 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд продлил срок содержания под стражей экс-директора «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева. Об этом сообщили в пресс-службе Индустриального суда.
По ходатайству следователя меру пресечения продлили до 12 июня.
Напомним, о задержании бывшего руководителя дочерней компанией «Газпрома» стало известно 19 февраля. Тумаева обвинили в организации покушения на убийство «по найму группой лиц по предварительному сговору». 22 марта суд отправил обвиняемого под домашний арест. 6 марта меру пресечения изменили на заключение под стражу.