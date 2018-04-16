Полиция задержала трёх мужчин, укравших 100 кг красной икры

Трое мужчин были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Москве пол подозрению в похищении более ста килограммов красной икры.

Как сообщается, один из задержанных позвонил по телефону индивидуальному предпринимателю и, представившись торговым представителем, заказал партию красной икры.

Когда потерпевший встретился со злоумышленником и передал ему четыре контейнера с товаром, тот, заявив, что ему необходимо выйти на несколько минут, скрылся, не заплатив денег и вместе с сообщниками уехал с икрой на арендованной машине. Материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых и задержали их на улице Красный Казанец города Москвы. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.

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