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Гость из Карелии избил прохожего на остановке в Ульяновске
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Гость из Карелии избил прохожего на остановке в Ульяновске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
30-летний злоумышленник пытался завладеть сумкой прохожего.
В Ульяновске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в уличном разбое. Преступление произошло вечером 13 апреля в центре города, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Неизвестный напал на прохожего, который стоял на остановке общественного транспорта. Пытаясь вырвать сумку, злоумышленник избил жертву.
В результате поисковых мероприятий росгвардейцы задержали мужчину, подходившего под приметы. Им оказался 30-летний гражданин Карелии. На его одежды были обнаружены следы крови. Мужчину доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По материалам: ptzgovorit.ru
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