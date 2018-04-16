Гость из Карелии избил прохожего на остановке в Ульяновске 

30-летний злоумышленник пытался завладеть сумкой прохожего.
В Ульяновске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в уличном разбое. Преступление произошло вечером 13 апреля в центре города, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Неизвестный напал на прохожего, который стоял на остановке общественного транспорта. Пытаясь вырвать сумку, злоумышленник избил жертву.
В результате поисковых мероприятий росгвардейцы задержали мужчину, подходившего под приметы. Им оказался 30-летний гражданин Карелии. На его одежды были обнаружены следы крови. Мужчину доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По материалам: ptzgovorit.ru