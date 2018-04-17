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В Башкирии за избиение заключенного накажут троих сотрудников колонии
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В Башкирии за избиение заключенного накажут троих сотрудников колонии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке на скамье подсудимых окажутся трое надзирателей. Мужчин обвиняют в избиении заключенного. Им грозит наказание по статье за превышение должностных полномочий.
По версии следствия, 14 мая прошлого года осужденный напал с самодельным ножом на помощника начальника колонии. Мужчина получил серьезные травмы. Преступника вовремя задержали. После происшествия надзиратели увели заключенного в подсобку и стали избивать. Так заключенный из виновника превратился в потерпевшего.
— От дачи показаний он отказался. Сейчас ему грозит дополнительный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и отказа от дачи показаний, — рассказали в следкоме Башкирии.
Уголовное дело в отношении троих сотрудников колонии также передано на рассмотрение в суд.
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