В Башкирии бывший полицейский пойдет под суд за избиение задержанного

Поплатился за самодеятельность бывший начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере игорного бизнеса республиканского МВД . Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, уголовное дело сегодня передали в суд.

Все произошло еще в сентябре минувшего года. Как установили следователи, 47-летний сотрудник Управления экономической безопасности МВД присутствовал при обыске комнаты жителя Стерлитамака . Полицейский требовал, чтобы мужчина сдал организаторов незаконного игорного бизнеса, но тот упорствовал и молчал. Тогда представитель власти приказал своим подчиненным заковать стерлитамаковца в наручники, и несколько раз пнул его по голове и телу.

— Оперативное сопровождение по уголовному делу производили сотрудники УФСБ и подразделение собственной безопасности МВД по республике, — рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии

Сотрудника полиции задержали, сейчас он находится под стражей и ждет решения суда.

Подчиненным, подчинившимся начальнику, наказание не грозит: следствие рассудило, что незаконный приказ ввел их в заблуждение.