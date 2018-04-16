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В Башкирии бывший полицейский пойдет под суд за избиение задержанного
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В Башкирии бывший полицейский пойдет под суд за избиение задержанного 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Поплатился за самодеятельность бывший начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере игорного бизнеса республиканского МВД. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, уголовное дело сегодня передали в суд.
Все произошло еще в сентябре минувшего года. Как установили следователи, 47-летний сотрудник Управления экономической безопасности МВД присутствовал при обыске комнаты жителя Стерлитамака. Полицейский требовал, чтобы мужчина сдал организаторов незаконного игорного бизнеса, но тот упорствовал и молчал. Тогда представитель власти приказал своим подчиненным заковать стерлитамаковца в наручники, и несколько раз пнул его по голове и телу.
— Оперативное сопровождение по уголовному делу производили сотрудники УФСБ и подразделение собственной безопасности МВД по республике, — рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.
Сотрудника полиции задержали, сейчас он находится под стражей и ждет решения суда.
Подчиненным, подчинившимся начальнику, наказание не грозит: следствие рассудило, что незаконный приказ ввел их в заблуждение.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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