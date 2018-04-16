Житель Калуги подозревается в причастности к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере

Полицейские задержали молодого человека в момент совершения противоправного деяния. По версии оперативников, местный житель сбывал запрещенные вещества бесконтактным способом на территории города Калуги посредством помещения их в «тайники-закладки».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у него изъяли более 4,5 килограмма наркотических средств синтетического происхождения. Расфасованные вещества предназначались для последующего сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 4 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном и особо крупном размерах».