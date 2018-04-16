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Сотрудники ГИБДД Западного округа задержали подозреваемого в хулиганстве с применением оружия
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Сотрудники ГИБДД Западного округа задержали подозреваемого в хулиганстве с применением оружия 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В дежурную часть ОМВД по району Солнцево обратилась гражданка с заявлением о том, что в районе дома 2 по Боровскому шоссе неизвестный, двигаясь на автомобиле Форд, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в ее автомобиль, повредив его, после чего скрылся.
По полученной информации, инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО, при отработке территории, по адресу: г. Москва, Солнцевский проспект дом 12, был замечен и остановлен автомобиль Форд, в котором находился мужчина, уроженец города Москвы. При личном досмотре у данного гражданина был изъят травматический пистолет. Мужчина был полностью изобличен в содеянном и дал признательные показания.
По данному факту следователем СО ОМВД по району Солнцево было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». В отношении задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
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