Сотрудники ГИБДД Западного округа задержали подозреваемого в хулиганстве с применением оружия

В дежурную часть ОМВД по району Солнцево обратилась гражданка с заявлением о том, что в районе дома 2 по Боровскому шоссе неизвестный, двигаясь на автомобиле Форд, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в ее автомобиль, повредив его, после чего скрылся.

По полученной информации, инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО, при отработке территории, по адресу: г. Москва, Солнцевский проспект дом 12, был замечен и остановлен автомобиль Форд, в котором находился мужчина, уроженец города Москвы . При личном досмотре у данного гражданина был изъят травматический пистолет. Мужчина был полностью изобличен в содеянном и дал признательные показания.

По данному факту следователем СО ОМВД по району Солнцево было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». В отношении задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде.