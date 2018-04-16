СКР проводит проверку после гибели выпавшего из окна екатеринбургского журналиста

«Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка. Оснований для возбуждения дела нет. Рассматриваются несколько версий, в том числе несчастный случай, признаков того, что совершалось преступление, нет», — сообщили в пресс-службе СКР.

Бородин был обнаружен соседями возле дома вечером 12 апреля, они вызвали скорую. По предварительной информации, журналист выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Кроме него в квартире на тот момент никого не было — сотрудники полиции отметили, что дверь была закрыта изнутри на щеколду. Бородин скончался утром 15 апреля в реанимации.