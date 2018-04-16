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СКР проводит проверку после гибели выпавшего из окна екатеринбургского журналиста
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СКР проводит проверку после гибели выпавшего из окна екатеринбургского журналиста 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Следственный комитет России (СКР) проводит доследственную проверку по факту гибели екатеринбургского журналиста Максима Бородина, который выпал из окна пятого этажа, сообщает URA.RU со ссылкой на управление СКР по Свердловской области.
«Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка. Оснований для возбуждения дела нет. Рассматриваются несколько версий, в том числе несчастный случай, признаков того, что совершалось преступление, нет», — сообщили в пресс-службе СКР.
Бородин был обнаружен соседями возле дома вечером 12 апреля, они вызвали скорую. По предварительной информации, журналист выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Кроме него в квартире на тот момент никого не было — сотрудники полиции отметили, что дверь была закрыта изнутри на щеколду. Бородин скончался утром 15 апреля в реанимации.
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