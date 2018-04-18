Крупную партию синтетического наркотика изъяли полицейские в Приморском крае

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владивостоку задержали 25-летнего уроженца Амурской области во время получения им партии синтетических наркотиков через одну из курьерских служб. На вопрос, имеются ли при нем запрещенные вещества, молодой человек ответил утвердительно, и пояснил, что в посылке находятся наркотические средства, доставку которых он ранее заказал из Москвы . В дальнейшем задержанный планировал распространять наркотики бесконтактным способом на территории краевого центра.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. Прибывшие следователи и эксперт-криминалист изъяли содержимое посылки и направили его на исследование в экспертно-криминалистический центр. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического ряда общей массой 200 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере российским законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.