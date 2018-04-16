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В Одесской области проверяют информацию о минировании здания суда
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В Одесской области проверяют информацию о минировании здания суда 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Полиция проверяет сообщение о минировании здания районного суда в городе Белгород-Днестровский Одесской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"В 11.59 (совпадает с мск) по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что здание районного суда в городе Белгород-Днестровский заминировано", — говорится в сообщении.
На месте работают следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и взрывотехники, они проводят проверку.
Верховная рада Украины в 2012 году в связи с увеличением числа ложных сообщений о минировании ужесточила уголовную ответственность за такое нарушение — теперь за него предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет.
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