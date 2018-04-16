В Одесской области проверяют информацию о минировании здания суда

"В 11.59 (совпадает с мск) по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что здание районного суда в городе Белгород-Днестровский заминировано", — говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и взрывотехники, они проводят проверку.