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Угонщика бронетранспортера приговорили к 2,5 года колонии в Мурманской области
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Угонщика бронетранспортера приговорили к 2,5 года колонии в Мурманской области 

ТАСС 1 час назад
МУРМАНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Апатитов Мурманской области к 2,5 годам колонии за угон бронетранспортера и "КамАЗа". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
"Приговором Апатитского городского суда подсудимый признан виновным в совершении двух преступлений, ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — уточнили в ведомстве.
Установлено, что 4 января житель Апатитов 1988 года рождения угнал автомобиль «КамАЗ» с территории автобазы Кольского научного центра РАН и ездил на нем по городу, пока его не остановили сотрудники полиции.
10 января с территории учебного полигона местной автошколы ДОСААФ он угнал бронетранспортер МТ-ЛБВ, на котором проводили обучение в автошколе. На нем угонщик ездил по городу, пока не врезался в витрину магазина, после чего попытался вынести из него алкогольную продукцию, однако его задержали.
Как сообщили ТАСС в школе ДОСААФ, этот бронетранспортер стоял на балансе учебного заведения, на нем проходило обучение по направлениям от военкомата. Военного оснащения и вооружения на нем не было.
Мужчина вину признал в полном объеме, его осудили за угон и хищение чужого имущества.
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