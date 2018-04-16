Полицейские подарили 47 тысяч лишённой премии начальнице: теперь её судят за взятку

Новосибирске начался суд над сотрудницей полиции, которую обвиняют в получении взятки в 47 800 рублей — деньги женщине дали четверо её подчинённых.

Подсудимая работала заместителем начальника отдела дознания отдела полиции «Октябрьский», рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Наталья Чернова

Как следует из материалов уголовного дела, осенью 2017 года женщина узнала, что её подчинённым в ноябре дадут премию ко Дню полиции. Самой подсудимой вознаграждение не полагалось — она была наказана руководством. Тогда женщина, по версии следствия, предложила подчинённым передать ей часть своих премий. Замначальника объяснила дознавателям, что осталась без премии именно из-за их работы. Кроме того, она начала угрожать подчинённым, заверяя, что при отказе перечислить ей деньги они не получат премию перед Новым годом.

Как уточнила Наталья Чернова, подсудимая сама расписала, кто какую сумму должен ей отдать. У двоих подчинённых она попросила по 8700 рублей, двое других должны были выплатить более крупные суммы — 17 400 и 13 000 рублей.

По версии следствия, сотрудники выполнили эти требования. «Кто наличными отдал, кто на карту перечислил», — пояснила Наталья Чернова.

После служебной проверки преступление вскрылось, и заместитель начальника отдела дознания оказалась на скамье подсудимых. Её обвиняют в получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). С женщины взяли подписку о невыезде.

Как сообщила Наталья Чернова, на стадии предварительного следствия подсудимая свою вину не признала. В частности, женщина утверждает, что подчинённые добровольно отдали ей свои деньги, так как пожалели её, узнав, что она не получит премию.

Сегодня, 16 апреля, в Октябрьском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу.

«В случае установления её вины в суде [она] понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством, а также её непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в областной полиции.