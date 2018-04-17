Красноярцы, желавшие примкнуть к боевикам, получили 14 лет колонии на двоих

"Четырнадцать лет колонии строгого режима на двоих получили уроженцы Республики Таджикистан, проживающие в Красноярске, Хабибулозода М. У. 1991 года рождения и Гиёев Ш. М. 1995 года рождения, предпринявшие попытку убыть на территорию с повышенной террористической активностью для вступления в ряды боевиков", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда осудила Хабибулозоду на восемь лет, Гиёева — на шесть лет колонии строгого режима.

Оперативники установили, что осужденные планировали отбыть в Афганистан для участия в военных конфликтах на стороне террористов. Хабибулозода на личные средства приобрел себе и Гиёеву авиабилеты в Стамбул . Кроме того, он располагал деньгами для нелегального перехода через турецко-иранскую и иранско-афганскую границы.