Ещё
В Орле расследуют очередное «пьяное убийство»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

В Орле расследуют очередное «пьяное убийство» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
По информации регионального СК, в минувшую пятницу, 13 апреля, в одну из больниц Орла медики скорой помои доставили 47-летнего мужчину с ножевым ранением ранением брюшной полости. Потерпевший скончался от полученных травм в воскресенье, 15 апреля.
По «горячим следам» правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления — 33-летнего жителя Орловской области. В ходе допроса выяснилось, что мужчина, его сожительница и потерпевший распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, во время которой 33-летний орловец нанёс ножевые ранения своему товарищу.
В настоящее время подозреваемый заключён под стражу.
Сообщение В Орле расследуют очередное «пьяное убийство» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орловской области разыскивают мужчину со шрамом Не кормила детей: в Орловской области мать лишили родительских прав Полиция обнародовала подробности задержания сутенёра в Орле
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы73
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии60
Согласована единая позиция по Сирии265
Кремль призвал россиян не играть в прятки51
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение