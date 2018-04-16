В Орле расследуют очередное «пьяное убийство»

По информации регионального СК, в минувшую пятницу, 13 апреля, в одну из больниц Орла медики скорой помои доставили 47-летнего мужчину с ножевым ранением ранением брюшной полости. Потерпевший скончался от полученных травм в воскресенье, 15 апреля.

По «горячим следам» правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления — 33-летнего жителя Орловской области. В ходе допроса выяснилось, что мужчина, его сожительница и потерпевший распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, во время которой 33-летний орловец нанёс ножевые ранения своему товарищу.

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу.