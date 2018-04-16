Мужчина снял квартиру в Петрозаводске и обокрал ее

Когда жильцу понадобились деньги, он решил продать хозяйскую стиральную машину.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 69-летней горожанки. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропала стиральная машина.

Как оказалось, у женщины в микрорайоне Голиковка есть квартира, которую она сдала осенью прошлого года 43-летнему мужчине. В марте жилец съехал, хозяйка пришла проверить жилье и обнаружила пропажу. Ущерб был оценен в 5 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли недавнего квартиросъемщика. В краже он признался. Мужчина рассказал, что какое-то время назад ему срочно понадобились деньги, и он решил продать чужое имущество. Подозреваемый частично возместил причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.