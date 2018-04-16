Кражу четырех миллионов рублей раскрыли в Лианозове

Полиция задержала подозреваемого в хищении четырех миллионов рублей из квартиры пенсионерки на Абрамцевской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Днем 12 апреля на улице 3-я Карачаровская сотрудники полиции задержали 37-летнего уроженца Дагестана , проживающего в съемной квартире. Мужчину полностью изобличили в содеянном и возбудили в отношении него уголовное дело о краже в особо крупном размере», — уточнил источник.

Как сообщалось ранее, в ночь на 9 апреля в полицию обратилась гражданка 1954 года рождения, которая сообщила, что ее квартиру на Абрамцевской улице обокрали. Неизвестный подобрал ключи к замку входной двери, проник в квартиру и похитил сейф с находившимися в нем четырьмя млн рублей. (вт)