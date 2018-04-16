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Кражу четырех миллионов рублей раскрыли в Лианозове
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Кражу четырех миллионов рублей раскрыли в Лианозове 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Лианозово
Полиция задержала подозреваемого в хищении четырех миллионов рублей из квартиры пенсионерки на Абрамцевской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«Днем 12 апреля на улице 3-я Карачаровская сотрудники полиции задержали 37-летнего уроженца Дагестана, проживающего в съемной квартире. Мужчину полностью изобличили в содеянном и возбудили в отношении него уголовное дело о краже в особо крупном размере», — уточнил источник.
Как сообщалось ранее, в ночь на 9 апреля в полицию обратилась гражданка 1954 года рождения, которая сообщила, что ее квартиру на Абрамцевской улице обокрали. Неизвестный подобрал ключи к замку входной двери, проник в квартиру и похитил сейф с находившимися в нем четырьмя млн рублей. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Сейф с четырьмя миллионами рублей украли из квартиры пенсионерки на Абрамцевской Полиция Лианозова задержала мужчину, подозреваемого в убийстве Младший и средний хоры школы искусств выступят в Лианозове
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