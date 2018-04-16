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Под Саратовом мужчина обстрелял дом соседей
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В Саратовской области мужчина обстрелял дом соседей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Fotolia / Maksym Dykha
Бойцы ОМОН задержали ранее судимого жителя Саратовской области после стрельбы по дому соседей, которых он посчитал виновными в гибели своей собаки, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Росгвардии.
Спецоперация по задержанию 38-летнего мужчины прошла в воскресенье в поселке Рейник в окрестностях Саратова.
"В ходе возникшего конфликта злоумышленник, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, произвел несколько выстрелов по частному дому, в котором проживала его соседка. Мотивом противоправных действий, со слов нарушителя, послужила смерть его собаки, в причастности к гибели которой он подозревал соседей", — говорится в сообщении.
У задержанного силовики изъяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья 12-го калибра, мелкокалиберную винтовку, обрез гладкоствольного охотничьего двуствольного ружья, пневматический пистолет и боеприпасы.
"Владельцем данного оружия задержанный гражданин не числится. Назначены необходимые экспертизы", — отмечается в сообщении.
В региональном главке МВД уточнили, что полиция возбудила в отношении задержанного уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, общеопасным способом". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Согласно сообщению, подозреваемый в 1999 году получил 5,5 лет лишения свободы за кражу, подделку документов и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, а затем в 2016 году был приговорен к 6 месяцам колонии-поселения за умышленное повреждение имущества.
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