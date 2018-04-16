Защита обвиняемого в халатности кемеровского пожарного Генина обжаловала арест

КЕМЕРОВО , 16 апреля. / ТАСС /. Защита начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина , обвиняемого по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и арестованного по ходатайству следствия до 11 июня, направила апелляционную жалобу на решение суда о заключении под стражу, сообщается на сайте Центрального районного суда в понедельник.

"Принята апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов обвиняемого Генина С. В. на постановление Центрального районного суда г. Кемерово от 13 апреля, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении. В суде ТАСС уточнили, что жалоба будет направлена на рассмотрение в Кемеровский областной суд.

Как сообщалось, Генин стал восьмым фигурантом уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Начальнику караула было предъявлено по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность». По ходатайству следствия он был арестован до 11 июня.

Следствие считает, что Генин проигнорировал слова очевидца Ананьева (у него в кинозале на четвертом этаже были три дочки), указавшего кратчайший путь к кинозалу, и повел звено в другом направлении, где дверь была заперта. Генину и его подчиненным пришлось вернуться назад, они беспрепятственно проследовали на четвертый этаж, но потеряли время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей. По версии следствия, из-за халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и от полученных термических ожогов погибли не менее 37 человек, находившихся в кинозале номер 2 на четвертом этаже.